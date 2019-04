15 ‘Sálvame’ filtra el ganador de ‘GH Dúo’

Este jueves, a escasas horas de la final y conocer el ganador, Carlota Corredera abre el programa con los porcentajes que ambos concursantes llevan. Unos porcentajes que no son ciegos, sino que provienen de la web del ‘Gato encerrado’ de Telecinco. Estos datos dan una clara victoria a Kiko Rivera (con el 59% de los votos) frente a María Jesús Ruiz (con el 41%). No son datos reales, porque ahí se vota de forma gratuita, pero podrían dar una pista y en las redes ya han entendido que Kiko ha ganado, sin más lecturas. Pero no es la única versión.