Georgina Rodríguez responde a los rumores de un nuevo embarazo

Durante el partido Portugal-Serbia, una imagen de Georgina Rodríguez despertó todas las señales de alarma: ¿está la pareja de Cristiano Ronaldo embarazada? Después de que los rumores crecieran, la modelo ha aclarado todas las dudas.

¿Está Georgina Rodríguez embarazada?

Georgina se pronuncia sobre los rumores de embarazo

Georgina Rodríguez ha desmentido todos los rumores de embarazo y ha explicado el motivo por el cual se le ha visto más hinchada de lo normal. “He estado de avión en avión, he comido pasta durante cuatro días seguidos y… soy humana: retengo líquidos, me influyen las hormonas y aún me estoy recuperando del parto”, explicaba la pareja del futbolista a ¡Hola!

Quieren ampliar la familia

De la misma forma, Rodríguez ha dejado claro que aunque ahora no esté esperando un bebé, lo cierto es que les gustaría ampliar la familia.

Georgina se enfada con el Zoo de Madrid

El pasado fin de semana, Georgina pasó el día en familia en el Zoo de Madrid, junto a sus hijos y su niñera, pero sin la presencia del jugador de la Juventus. En busca de la imagen perfecta, Georgina Rodríguez decidió saltarse las medidas de seguridad del zoo y saltó al foso de las jirafas.

Sin embargo, la pareja de Cristiano Ronaldo no salió muy contenta del Zoo de Madrid. “Me encanta estar de vuelta en Madrid y poder disfrutar de días así en familia, que lástima que se vean empañados por la persecución de la prensa y el poco respeto por parte del Zoo de Madrid revelando información sobre nosotros. ¡Cómo para no volver nunca más! Discreción y profesionalidad cero con sus clientes“, escribió indignada en sus redes sociales.