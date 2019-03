7 Gema López la planta en plató

Gema López lo tenía muy claro cuando se enteró de que María Lapiedra sería la nueva invitada de ‘Sálvame’: ella no iba a estar ahí sentada a su lado. No quiere alimentar esta historia, en la que considera que su amigo, Gustavo, no ha obrado bien: “No vendo mi vida privada, porque no tiene precio”, decía mientras salía, a la vez que informaba que ella no tiene por qué hablar de este tema en televisión, sino en otro sitio.