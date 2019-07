Frank Blanco abandona ‘Zapeando’ tras seis años al frente del programa

Frank Blanco dejará de presentar ‘Zapeando’ después de haber estado seis años al frente del mismo. El presentador sorprendía a la audiencia con esta inesperada noticia y anunciaba que tiene nuevos proyectos profesionales entre manos.

Los famosos envejecen 30 años con el filtro de moda: FaceApp

«A partir de septiembre no voy a seguir presentando Zapeando porque ha llegado la hora de cambiar. Llevo seis años aguantando que me llaméis viejo«, anunciaba entre bromas al final del programa del pasado viernes 19 de julio. «Se acabará una etapa y estoy deseando contaros qué será lo siguiente, en cuanto pueda. Además es que tengo fama de haberme cargado decenas de programas de la competencia entonces otros requieren de mi sensación trabajo y yo me dejo querer», continuaba.

Los presentadores que ‘dieron la campanada’ en Fin de Año

«Sé que me vais a echar de menos porque el que me sustituya no tendrá mi paciencia infinita. Prometo llorar en el último programa, pero serán lágrimas de alegría», finalizaba emocionado. El periodista aseguraba que la noticia de su marcha del programa la conocían muy pocas personas: «Este anuncio es complicado porque voy a incumplir una promesa y porque lo sabe muy poca gente; no lo sabe ni mi madre, solo los de la mesa y cuatro más. Pero tenía que decíroslo a los espectadores porque después de casi seis años creo que nos sentimos todos cerca».