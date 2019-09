3 «Me quitaron todo»

La propia María Teresa ha admitido: «A mí el programa ya me lo habían quitado. Me quitaron todo, pero yo ya no les voy a dar el gusto de decir nada más». Las negociaciones con Antena 3, en caso de haber prosperado, hubieran supuesto la reconciliación de la periodista con dicha cadena, con la que fichó en 2004 después de casi 2.000 ediciones de ‘Día a día’ en Telecinco.

