Eva González: “Me da miedo enfrentarme a un público de mil personas”

La presentadora de “La Voz” ha reconocido cuáles son sus miedos más íntimos como conductora de uno de los programas más vistos de la pequeña pantalla.

Durante su visita a “El Hormiguero”, la presentadora del concurso de talentos “La Voz” ha confesado a Pablo Motos que siente cierto vértigo al enfrentarse a un público tan numeroso.

“La primera vez que entré me dije: ‘Madre mía'”

“En ‘La Voz’ hay 3.000 metros de plató. El escenario es enorme. La primera vez que entré me dije: ¡Madre mía!. Y son más de 1.000 personas de público. Esto da un poco de miedo también…”, ha explicado la ex Miss España.

Eva González, que se ha estrenado recientemente en “La Voz” tras un largo y exitoso recorrido como presentadora de “Masterchef”, admite que el cambio de un programa a otro ha supuesto un salto considerable en su carrera profesional. Especialmente durante el primer programa.

Incluso los aplausos del público le han resultado un pelín abrumadores. “Es un aplauso que da un poco de miedo porque mil personas haciendo ruido es tremendo”, explica.

“El primer día en ‘La Voz’ me quedé paralizada”

Al principio “se pasan muchos nervios, mucho vértigo. El primer día me quedé paralizada”. “Pero al final te das cuenta de que te queda el recuerdo de un precioso día”.

Para superar el miedo inicial a enfrentarse a un nuevo reto profesional, Eva tiene una receta infalible. “Siempre he tenido una máxima en la tele: diviértete. Pásalo bien. Si lo pasas bien, el espectador lo va a percibir y eso el espectador lo nota”.

Sin duda, enfrentarse a los directos en “La Voz” está siendo un reto para la mujer de Cayetano Rivera. “A veces pienso: ¿Irá todo bien?”, admite. Porque Eva no solo se preocupa por hacer bien su trabajo. También se implica con los concursantes y con sus familias.

“Me dicen que estoy muy delgada… ¡Si es que no me da la vida!

A pesar de sus temores iniciales, lo cierto es que Eva está disfrutando de su nueva labor en el certamen de voces de Antena 3.

“La gente me dice: ‘Estás muy delgada”. ¡Si es que no me da la vida!”. Así cuenta Eva González su situación actual. Entre el trabajo, su papel como madre y esposa de torero, no es de extrañar que queme con tanta facilidad las calorías. ¡Es incombustible!