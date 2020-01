Estela Grande y Kiko Jiménez tienen la oportunidad de aclarar todo lo que ha pasado entre ellos en ‘El tiempo del descuento’, el reencuentro de ‘GH VIP 7’ que emite Telecinco. Gracias a la prueba semanal, los dos concursantes han comenzado a acercar posturas. Sin embargo, la mujer de Diego Matamoros se ha derrumbar al darle vueltas a lo que estaría pasando fuera.

Tras una discusión entre Kiko Jiménez y Hugo Castejón, Este Grande quiso tomar partido por el novio de Sofía Suescun y salió en su defensa para sorpresa del resto de sus compañeros. Poco después, la concursante acudió al confesionario entre lágrimas para explicar cómo se sentía. «Le defiendo porque lleva toda la razón del mundo. No sé cómo actuar. Estoy pendiente de lo que puede pasar fuera. A mí me duelen las cosas y me da pena que haya acabado todo tan mal», decía entre lágrimas.

Después de su confesión, el ex de Gloria Camila también quiso hablar con el súper para mostrar su sorpresa ante la decisión de Estela. «Sacó la cara por mí cuando nadie lo pidió. Desde que rompimos nuestra relación de amistad no me había defendido. Hay algo que le impide ser ella misma«, explicaba.

En plató, y tras ver las imágenes, Diego Matamoros salió en defensa de su mujer y dejó claro que no tenía de qué preocuparse: «No debería comerse el tarro«. Ante estas palabras, la de Pamplona atacó al hijo de Kiko Matamoros y alegó que su mujer estaba haciendo un papel dentro de la casa de Guadalix. «Yo no he atado a Kiko en corto, le he dicho que haga lo que le salga del corazón», afirmaba la también ganadora de ‘Gran Hermano’.