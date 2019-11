El paso del tiempo está pasando factura a los concursantes de ‘GH VIP 7’. Después de varias semanas en las que ha estado en el foco de todas las miradas, aunque ella no fuera consciente, Estela no ha podido más y se ha derrumbado. La mujer de Diego Matamoros no puede más y ha asegurado que se quiere ir de la casa de Guadalix de la Sierra.

La concursante se derrumbó en el baño de la casa más famosa de la televisión. Ante esto, Adara quiso saber qué le ocurría y trató de consolarla. «No puedo más, estoy bloqueada, prefiero irme ahora, irme bien a que mi cabeza se bloqueé, dejar pasar los días… Una personalidad como la mía no encaja aquí”, aseguraba mientras que no podía dejar de llorar. “El día que estés fuera vas a decir ojalá pudiera estar dentro esto es algo increíble es algo mágico es algo que nunca más en la vida se va repetir”, le aconsejaba la de Madrid.

Por otro lado, la modelo no se ha quedado ahí y ha hablado abiertamente con Alba y Noemí de su amistad con Kiko Jiménez y la ha llegado a comparar con la que tenían Adara y Gianmarco. «A mí por mucho menos se me ha cuestionado«, decía. Asimismo, ha dejado claro que nunca han estado en la misma cama y menos «abrazándose cara con cara». «Me echan a la hoguera«, aseveraba.

