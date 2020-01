3 Sufrió 'bullying' de pequeño

El ‘iluminati’ ha recordado que sufrió acoso de pequeño. «Era gordo, gordito, como un osito. Me decían gordo, moro de mierda, y me hacían un montón de bullying. La misma gente que me hacía bullying ahora me paran por la calle y me piden una foto», ha narrado. «Yo digo: cabrón, si me llevas pegando toda la vida. Me hago las fotos con ellos porque soy muy ‘happy».