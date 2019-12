Una de las mayores decepciones para Antonio David Flores después de salir de ‘GH VIP 7’ ha sido Kiko Jiménez. Ambos se han enzarzado en una acalorada discusión en el plató de ‘Sábado Deluxe’: «Has ganado más pasta hablando de mi hija y de mí que en ‘Gran Hermano'», ha afirmado. La tremenda bronca ha provocado que la presentadora, María Patiño, haya tenido que intervenir para calmar los ánimos.

Antonio David advierte a Sofía Suescun

El exmarido de Rocío Carrasco se mostraba muy enfadado, acusándole de haber intentado utilizar a Gloria Camila para entrar en ‘GH Dúo’ y al no haberlo conseguido había usado otras artimañas. Además advertía a su actual pareja, Sofía Suescun, de su carácter interesado y sus ganas de hacer televisión.

Antonio David estallaba y le decía: «Eres un cagao». Algo que no ha gustado al colaborador quien ha entrado en plató para enfrentarse a su compañero de reality. «Estudia y aprenda, es lo que tienes que hacer», le pedía Antonio David.

Respecto a todo lo que ha dicho sobre él en diversas entrevistas, el ex Guardia Civil ha confesado que no tiene problemas en resolver sus desavenencias de forma legal: «Si veo el más mínimo resquicio para llevar a Kiko Jiménez a los juzgados, lo haré». «Este no tiene ni idea de nada, no sabe ni dónde está. No sabe ni con quién se enfrenta. Es un iluso. Toda la pasta que ha ganado va a tener que pagarla», añadía.

Según contaba Kiko Matamoros había vivido un hecho insólito durante una pausa del programa: «Cuando hemos cortado Antonio David seguía increpando a Kiko y el público ha irrumpido en vítores hacia este. Me ha parecido algo que es demostrativo del cariño que le tiene el público. Ha ganado la batalla mediática de largo”.