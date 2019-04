El emotivo regreso de Jorge Javier Vázquez a ‘Sábado deluxe’

3 Así vivió Esteban los duros momentos de Jorge Javier

«Cuando me enteré de todo, me di cuenta de que he sido muy egoísta. En muchos momentos me he quejado con Mila, con María, que muchas veces te veía distante. Tuve miedo porque hubiera pasado algo y no te hubiera dado un beso. Recé mucho por ti, la gente me decía por la calle que había pedido por ti. En muchos momentos me he quejado de ti pero quiero que sepas que eres muy importante para mi«, reconocía entre lágrimas Belén Esteban.