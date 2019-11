María Patiño no deja de darnos momentos televisivos. ¿El último? Un divertido momento que ha protagonizado mientras que su programa celebrara Halloween. La periodista se encontraba presentado ‘Socialité’ cuando un misterioso personaje le asustó por la espalda. La colaboradora de ‘Sálvame’ comenzó a gritar y a correr por el pequeño plató del programa de Telecinco, al borde las lágrimas. «¿Por qué me haces esto? Ya está, nos vamos a publicidad. ¡Qué me dejes en paz!«, decía asustada. A continuación, te mostramos el vídeo del hilarante momento.