María Teresa Campos se ha abierto en canal en ‘Sábado deluxe’. La veterana periodista ha mostrado su lado más vulnerable y ha hablado abiertamente de su ruptura con Edmundo ‘Bigote’ Arrocet. La que fuese presentadora de ‘¡Qué tiempo tan feliz!’ ha asegurado que el humorista ha sido el hombre de vida y ha explicado el último desplante que ha tenido con ella.

«No tengo relación con esta persona. Lo he pasado muy mal, me despertaba por las mañanas y empezaba a llorar, he perdido al hombre de mi vida, a mi compañero, a mi amante», decía con lágrimas en los ojos. Ante esto, Jorge Javier Vázquez quiso saber cuándo fue la última vez que María Teresa Campos habló con Edmundo y la periodista compartió con los espectadores el último feo que ha tenido el humorista con ella. «Le he enviado un mensaje hace diez días y no se ha dignado a abrirlo…«, comentaba. En concreto, la matriarca de Las Campos le mandó una canción de Roberto Carlos.

Por otro lado, la presentadora ha reconocido que Edmundo aún no ha recogido las cosas que tiene en su casa y ha aprovechado la ocasión para mostrarle al también presentador de ‘Supervivientes’ varias imágenes de cómo está su habitación. «La gente se piensa que soy muy fuerte, pero en realidad soy muy vulnerable«, aseveraba emocionada.