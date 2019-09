"Yo no quería que mis hijas no tuvieran la oportunidad de ver a su madre sonreír. Quiero que mi madre vea que salgo adelante", ha desvelado en 'Viva la vida'.

Mayte García y Santiago Cañizares perdieron a su hijo Santi con tan solo cinco años a causa de un tumor cerebral. La mujer del exfutbolista ha compartido su valiente testimonio de superación con Emma García en ‘Viva la vida’.

Santiago Cañizares, que también perdió a un hijo, manda a Luis Enrique un mensaje especial

«Mi hijo me dejó una misión en esta vida. Al principio estás en shock pero volvería a pasar por ello. Nuestro hijo era un sabio, nos enseñó el verdadero significado de la vida. Nos daban muy pocas esperanzas de vida, le pedíamos a Dios que nos lo dejaran más tiempo y al final nos regalaron 15 meses con él», ha relatado en el programa de Telecinco.

Santiago Cañizares y su mujer, emotivo recuerdo a su hijo en el primer aniversario de su muerte

«Mi ilusión era que volviera a disfrutar de la vida, que volviera a sentir… y lo conseguí. Por eso me ha quedado tanta paz, porque se ha ido rodeado de su familia. Me ha quedado tanta paz de saber que mi hijo se ha ido rodeado de su familia», ha explicado Mayte García.

Santiago Cañizares y Mayte García se abren en canal casi un año después de la muerte de su hijo

«Yo no quería que mis hijas no tuvieran la oportunidad de ver a su madre sonreír. Quiero que mi madre vea que salgo adelante, me tocó y creo que he sido una elegida para seguir dando voz y para ayudar. Hace unas semanas tiramos las cenizas al mar y llegó el momento de dejarle ir del todo», revela.

«No le tengo ningún miedo a la muerte, quiero disfrutar de la vida, pero no le tengo miedo a la muerte. Desde el primer momento hice participe a mis hijas de lo que estaba pasando, les dije que necesitaba mucho ayuda de ellas, les conté la realidad. Me quedo con la despedida de Santi, le tenía pánico a ese momento, quería que mi hijo me viera radiante. La despedida fue maravillosa, le pedí que protegiera a sus hermanas y le dije que sonreiría por él«, declara.