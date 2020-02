Estela Grande se ha convertido en la cuarta expulsada de ‘El tiempo del descuento’. La concursante ha aprovechado todas estas semanas dentro de la casa de Guadalix para saldar cuentas con Kiko Jiménez, con quién sale habiendo enterrado el hacha de guerra. A su entrada en plató se ha reencontrado con su marido, Diego Matamoros. Ambos han protagonizado un tenso y frío reencuentro.

Sofía Suescun carga contra Estela tras su acercamiento con Kiko Jiménez

«Cuando he visto a mi marido allí de pie y no se ha acercado, sabía que había pasado algo», decía la expulsada. Ante esto, el hijo de Kiko Matamoros contestaba y le dejaba claro que no había pasado y que ya arreglarían las cosas en casa: «He estado dando la cara, a mí las cosas me duelen. Eres mi mujer y te quiero, por eso estoy aquí«.

‘El tiempo de descuento’: El gran temor de Kiko Jiménez tras su acercamiento con Estela Grande

La exconcursante de ‘GH VIP 7’ explicaba cómo había su reencuentro con el ex de Gloria Camila dentro de la casa y se reiteraba: «Le tengo mucho cariño. Tengo una química que no tengo con otros compañeros y eso es irremediable. Sé dónde están los límites. He retomado un contacto con él y cuando me lo cruce no voy a mirar para otro lado. Sé que lo que estoy haciendo no está mal, no estoy haciendo nada malo, no puedo fustigarme«.

Tras las palabras de Estela Grande, Diego Matamoros respondía y le pedía sinceridad a su mujer y que hablaran y solucionaran sus problemas en casa. «Para mí es un mal trago, no quiero ser sincero con todo. Prefiero estar tranquilo», comentaba. Tras esto, ambos se fundaban en un romántico beso.