Matamoros no ha especificado qué tipo de dificultad han podido ver los especialistas que tratan su dolencia. Y es que, tras su enfrentamiento con Antonio Montero y Laura Fa -que han considerado exagerada la manera en que ha hablado de su enfermedad-, el colaborador prefiere ser cauto. «Me he sentido absolutamente desprotegido«, ha confesado. «Las afirmaciones que yo he hecho se han ajustado a la lógica y a un protocolo médico. No se puede frivolizar con estas cosas».

