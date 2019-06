6 «Quiero vivir intensamente el tiempo que me queda»

Su experiencia tan cercana a la muerte lo ha marcado para siempre. «Sientes que te vas y que ni has terminado. Yo clamaba a Cristo que me diera otra oportunidad porque iba mermando mi cuerpo. Puedes estar sin comer ni beber varios días, pero sin respirar no puedes estar». Ahora solo piensa en disfrutar de la vida. «Quiero vivir intensamente el tiempo que me queda, hasta donde me dé el cuerpo».