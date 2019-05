1 Se emociona al ver a su abuelo, que tiene 100 años

Emma tenía una sorpresa preparada para el bailarín granadino: una conexión con su abuelo Florentino, de 100 años. «Ha vivido dos guerras mundiales. Qué guapo es… Me encanta». Aprovecho la ocasión para hacer un alegato a favor de nuestros mayores: «A las personas mayores hay que quererlas muchísimo». Y lanzó un mensaje muy especial a su abuelo. «Te quiero pedir perdón porque has celebrado tus 100 cumpleaños y no pude estar contigo pero a partir de ahora vamos a celebrar tu cumplemes y voy a ir a verte una vez al mes».