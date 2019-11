‘Viva la vida’ está viviendo su sábado más terrorífico. El programa de Telecinco ha preparado su especial de Halloween, en el que todos los colaboradores han aparecido disfrazados, al más puro estilo ‘GH VIP 7’. Justo al comienzo del espacio de Emma García, una misteriosa voz ha convocado a Terelu Campos y Makoke y les ha pedido que se dirigieran hasta el plató de ‘Sálvame’. Sin embargo, la hija de María Teresa Campos no ha querido obedecer la orden.

A las puertas del plató de ‘Sálvame’, Terelu Campos ha asegurado que no iba a entrar y menos si se trataba de una obligación. “No voy a entrar. Me fui hace algo más de seis meses. Si alguna vez cruzo las puertas de este plató será por una decisión personal, no porque nadie la tome por mi. En este programa ha habido de todo, me quedo solo con lo bueno”, decía la colaboradora con un semblante serio.

Tras esto, el programa de los fines de semana de Mediaset ha decidido ponerle unas declaraciones de Jorge Javier Vázquez. «Yo la veo triste. Está como a velocidad crucero bastante disminuida. En este trabajo lo peor que te puede pasar es la tranquilidad. La mente te pone tramas, la mente a veces te lleva por ese carril. Ella se empecinó en el ‘me quiero ir’ y creo que ese no es el grupo de Terelu. Su grupo y su ecosistema natural es ‘Sálvame’«, decía el presentador estrella de la cadena hace unos días.

Ante esto, la hija de María Teresa Campos ha asegurado que no había visto esas imágenes porque «no veo ‘Sálvame'». «No me ha extrañado, conociendo a Jorge… Tengo comunicación con él, es la verdad. Es una de las personas a las que quiero, admiro y respeto profesionalmente«, comentaba Terelu con el mismo semblante serio.

