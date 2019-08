Isabel Pantoja ha celebrado su 63 cumpleaños por todo lo alto en Cantora. La cantante invitó a su fiesta a su familia, a varios compañeros de ‘Supervivientes’ y a un club de fans. Sin embargo, sorprendió la ausencia de Chelo García Cortés. La colaboradora de ‘Sálvame’ ha explicado el motivo por el que no fue invitada.

Chelo García Cortés se enfrenta a las críticas de sus compañeros de ‘Sálvame’

Chelo García Cortés ha explicado en ‘Sálvame’ que Isabel Pantoja no la invitó a su cumpleaños porque sabía que no iba a ir. “Cuando yo vaya a Cantora no será en un cumpleaños, será en una casa más reducidita… seguimos manteniendo nuestra relación por Whatsapp… No me ha vetado nadie, no me ha invitado y no lo ha hecho porque me conoce… Cuando yo quiera ir a Cantora iré con Marta y lo haremos en un momento más tranquilo, para ver tranquilamente a doña Ana, hablar con Agustín que tenemos una conversación pendiente…”, comentaba la exconcursante de ‘Supervivientes’.

«Entre Mila e Isabel hubo un antes y un después cuando ella entró por teléfono, hubo un paso hacia delante entre ellas. Isabel sabe que si se lleva bien con la gente, todo será más fácil y Mila hizo lo que tenía que hacer«, comentaba Chelo sobre el encuentro entre Mila Ximénez y la tonadillera.