‘El Hormiguero’: Pablo Motos pilla a Laura Pausini desnuda en su camerino

Laura Pausini ha visitado ‘El Hormiguero’ para hablar de sus nuevo proyecto discográfico. En su encuentro con Pablo Motos, el presentador ha contado cómo pilló a la italiana desnuda en su camerino.

Motos pilla a la cantante ligera de ropa

«Es la primera vez en 14 años que no me dejan saludar a un invitado. Estoy enfadado». Así arrancaba Pablo Motos su espacio de Antena 3. «Ceno rápido para estar charlando un rato con ella antes del programa. Me abre la puerta desnuda, con una toalla».

«Sí, estaba desnuda»

La cantante ha dado la razón a Motos. «Debajo de la toalla, sí, las tetas estaban desnudas». El presentador continuaba narrando su encuentro minutos antes de que comenzara el show. «Sacas la cabeza y me dices: No te quiero ver hasta el casamiento… Me he dado la vuelta y me he ido».

«Haces conmigo lo que quieres»

Bromeando, la artista ha dicho a Motos: «Bésame por favor», a lo que él ha respondido: «Me has vuelto a enamorar. Haces conmigo lo que quieres».

Será coach de ‘La Voz’ 2020

Laura Pausini ha confirmado que será coach de ‘La Voz’ en 2020. Un momento que ha aprovechado el de Requena para mostrarle un cariñoso mensaje de Alejandro Sanz: «Estoy muy feliz de que seas coach de ‘La Voz’. Os echo mucho de menos. He tenido una idea, que es ser el cuarto coach y así podremos estar juntos». Así, ya quedan definidos quiénes serán los cuatro coaches del ‘talent’: Antonio Orozco, Pablo López, Laura Pausini, Sanz y Pausini. Ésta ha reconocido estar ilusionada con este nuevo reto, en el que espera encontrar nuevos talentos. «Normalmente aprieto muy fuerte el botón cuando escucho un timbre vocal diferente. No me gustan las imitaciones. No veo la hora de escuchar la próxima voz particular».

La intérprete de éxitos como ‘Se fue’ o ‘Amores extraños’ tiene previsto lanzar próximamente un nuevo disco: ‘Laura Pausini. 25 aniversario’, con el que conmemorará su cuarto de siglo de carrera musical.