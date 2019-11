‘El Hormiguero’: La pregunta de Pablo Motos a Mario Casas que ha cabreado a la audiencia

Mario Casas ha asistido al plató de ‘El Hormiguero’ a hablar de su nueva película. Pero no fue su último trabajo lo que llamó la atención de los espectadores, sino una de las preguntas del presentador.

Presenta su última película

El actor acudía, una vez más, a ‘El Hormiguero 3.0’, amigo y habitual del programa. Acaba de estrenar ‘Adiós’, un ‘thriller’ dirigido por Paco Cabezas que se estrenará en cines el próximo 22 de noviembre. En el largometraje, Mario se mete en la piel de un padre que, tras la muerte accidental de su hija, busca venganza.

Pablo Motos comenzaba su entrevista fiel a su estilo, informal y cercano. Le preguntó por el motivo por el que lleva gorra (se ha rapado el pelo por motivos profesionales), por sus fiestas… y por sus recientes cambios de peso debido a las exigencias del guión.

«He engordado un poquito», ha admitido el intérprete. Motos y Casas comentaron también las llamativas fluctuaciones de peso a los que se ha sometido el joven para meterse en cada personaje en películas como ‘Toro’, ‘Bajo la piel del lobo’, ‘El fotógrafo de Mauthausen’ o ‘El practicante’.

Una polémica pregunta

Fue entonces cuando Motos hizo una pregunta que logró irritar a muchos seguidores del programa en las redes sociales. «Cuando engordas y adelgazas, ¿también la picha?». Mario respondía con humor que lo que cambia es el contexto: “Eso no adelgaza”.

Minutos después, Twitter ha echado a arder tras la pregunta de Motos, quien también hizo alusión a sus cambios entre «gordinflas» y «anoréxico». «Qué vergüenza», «Qué preguntas de mierda» o «Qué vulgar» han sido algunos de los comentarios subidos en las redes.

Otra pregunta del presentador que logró molestar a los seguidores del programa se produjo al inicio de la entrevista, cuando el de Requena le preguntó si se quitaba la gorra (con la que había acudido al espacio de Antena 3) para hacer el amor.

«Me gustaría ser padre»

En su entrevista, Mario Casas no ha hablado de su reciente ruptura con Blanca Suárez, con la que salía desde hace dos años. Sin embargo, sí ha reconocido que le gustaría tener descendencia. «Tengo ganas de ser padre. Me lo he planteado muchísimas veces, pero no ha podido ser».