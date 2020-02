Los Morancos han ido a divertirse a ‘El Hormiguero 3.0’. Los hermanos Jorge y César Cadaval acudían al programa de Pablo Motos para promocionar ‘X40+’, el espectáculo con el que celebran sus 40 años de trayectoria sobre los escenarios.

Hablan de sus retoques estéticos

Después de haber estado en Madrid deleitando a sus seguidores con un show de humor, los andaluces, comienzan una gira por España que los llevará a diversas ciudades. En su visita al programa de Motos, Los Morancos han hablado de su montaje teatral.

También han recordado su reciente visita con Jesús Calleja a Turquía, donde grabaron una de las entregas de ‘Planeta Calleja’. Allí se sorprendieron al ver la cantidad de españoles que viajan a dicho país para someterse a implantes capilares.

El de Requena aprovechó la ocasión para preguntarle a Jorge por su retoque dental. «Hablando de físico, te has puesto dientes». El humorista, sin tapujos, le respondió: «Sí, los tenía muy chicos, pero vamos, que tú también te los has pagado». Y, en cuestión de segundos, Los Morancos dieron la vuelta a la tortilla y empezaron a hablar de los retoques del presentador.

Los Morancos, a Pablo Motos: «No te debes estirar tanto»

«Se está estirando mucho. Se hace de todo», decía César. «Ahora mismo estás entre Induráin y Coto Matamoros. No te debes estirar tanto». César insistía: «Se ha estirado todo para ver antes Valencia. Ahora se le abren más los ojos».

Expertos en sacar punta a los detalles, los hermanos Cadaval lograron dejar a Motos sin palabras. «¿Cuántos toques te has dado ya? Los dientes, las orejas… Te has puesto un poco de pelo porque lo de arriba no tiene nada que ver con la barba».