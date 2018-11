Rosario a Pablo Motos: “Vosotros los hombres no tenéis ni idea”

La Voz Kids está a la vuelta de la esquina. La nueva edición que se emitirá en Antena 3 viene cargada de novedades. Rosario, coach por excelencia en el programa, y Vanesa Martín, hablaron de las novedades que trae el nuevo talent show.

Todas las mujeres que habitan en Vanesa Martín

El nuevo single de Vanesa Martín llega cargado de sentimiento. ‘Todas las mujeres que habitan en mí’ es el título de su nuevo disco, que ha sido la frase perfecta para que Rosario hable de lo maravillosas que son ellas, las mujeres.

Las mujeres son guerreras

Rosario empezó el programa con la garra que le caracteriza. La ‘coach’ más flamenca de La Voz hablaba sin tapujos sobre lo que diferencia a las mujeres de los hombres. La referencia en la música femenina de nuestro país, aprovechó para hablar de lo que esconden ellas: “Las mujeres somos muy misteriosas. No tenéis ni idea los hombres”, comentaba Rosario, ante un Pablo Motos que contestaba entre risas: “Lo aceptamos de buen grado”.

Lo físico marca la diferencia

Rosario tenía palabras de sobra para hablar de las mujeres: “Las mujeres somos muy versátiles. Y vosotros los hombres no tenéis ni idea. Es físico, no es que seamos más o menos. Va en las células, en las hormonas… que nos volvemos locas. Y somos las más graciosas y las que dan más alegría a esta vida”, decía entre risas la cantante.

La testosterona de Pablo

“Los hombres somos víctimas de la testosterona, ¿para que queremos tanta?”, comentaba el presentador cómicamente, a lo que Rosario apuntó que eso tampoco se pierda.

La voz llega con novedades

Las cantantes invitadas aprovecharon para hablar de las novedades que llegan al programa de Antena 3. Por un lado, puedes bloquear a un compañero: “Cuando hay flamenco, los compañeros me bloquean, porque saben que se pueden ir conmigo —comentaba Rosario—. “Tenemos dos bloqueos, dependiendo del estilo del niño sabemos con quién se puede ir”, añadió. Por otro lado se podrá robar, como en otras ediciones. Veremos si no estalla la batalla entre los artistas y no entre los niños.

