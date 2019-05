El feo de Paulina Rubio a David Bisbal delante de todo el mundo

1 «Los D´Orlando» cantaron «Lagrimas negras», canción escogida para la despedida por los jueces

Fue Orozco quien propuso a sus tres compañeros que se subieran al escenario para hacer una despedida musical junto a los últimos elegidos de la edición. Y aunque todos estaban contentos con la idea, Paulina tenía otras preferencias. «Cantamos ‘Bésame mucho’ que nos la sabemos todos», decía la artista. Aun así, Tanto los concursantes como los jueces, prefirieron optar por «Lágrimas negras», la canción que había hecho clasificar a “Los D´Orlando”.

La cantante, totalmente molesta con este gesto, no quiso participar con sus compañeros en la actuación. Todos los coaches se subieron al escenario y mientras unos cantaban o se apoderaban de los instrumentos, Paulina se quedo en su silla sentada con mal gesto. Justo entonces, David Bisbal quiso romper la tensión. «Vente, Paulina» le decía el cantante a la mexicana. Ella, en cambio, no respondía ni mostraba ningún tipo de intención. Pese a que Paulina no quiso participar en un momento tan especial con sus compañeros, David continuó mostrándola cierto compañerismo. «Para la próxima» comentó Bisbal.