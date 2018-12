4 Aramís Fuster no conoce a sus nietos

La máxima autoridad mundial en ocultismo aseguraba que ha llamado en numerosas ocasiones a sus hijos pero que estos “no me han dejado conocer a mis nietos“. “He visto vídeos en los que decían que no se podía hablar conmigo. Les he pedido perdón sin saber por qué”, contaba Fuster.