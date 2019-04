4 Gil Salgado podría haberse gastado 70.000 euros en votar a María Jesús

La polémica desatada por Kiko Hernández fue a mayores cuando la hija de José María Gil Silgado, expareja de la Miss España 2004, desveló que su padre había montado una centralita para mantener a María Jesús Ruiz dentro de la casa. “Tiene de 8 a 10 teléfonos, según me han dicho, en su casa, de prepago. Así es imposible echar a esa mujer. Por cada línea, si no me equivoco, te permiten 200 euros al día”, afirmó Anabel Gil Silgado. El empresario podría haber gastado unos 70.000 euros en votar a la de Andújar.