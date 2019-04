El desafortunado comentario de Eva Isanta sobre el bullying en ‘Got Talent España’

6 Cristina Aral protagonizó un número con cuerdas

Por desgracia, las cintas se rompieron, y aunque la actuación no pudo evitar sacar el lado más emotivo de los jueces, no fue suficiente para llegar el nivel exigido. Para Cristina no fue la mejor noche para brillar, pero Eva Isanta, miembro del jurado del programa, quiso lanzarle un mensaje de apoyo. Lo que no esperaba la jueza es que el comentario obtuvo un efecto que no esperaba.