Este sábado 16 de febrero, ‘Viva la vida’ ha vuelto a poner el foco en el tema del momento: los nuevos datos sobre la ruptura entre Belén Esteban y Jesulín de Ubrique. Después de que el programa presentado por Emma García rescatara unas polémicas, y pasadas, declaraciones de Laly Bazán, Jorge Javier Vázquez ha querido saber cuál era la opinión de la princesa del pueblo.

La polémica entrevista de Laly Bazán

“Vi a Belén Esteban dar patadas a mi sobrino y sacarle un cuchillo“, declaraba en 2011 la tía del diestro, tal y como recoge ‘Viva la vida’.

Belén Esteban responde a la polémica

“Alucino con todo, me parece tan vergonzoso todo... Es alucinante. Voy a hablar por última vez. A esa pobre señora la he visto una vez en mi vida. Yo a esta señora no la demando porque es una pobrecita y porque encima me gastaría dinero. Esto se está yendo de madre”, decía la colaboradora de ‘Sábado deluxe’.

“Se está yendo de madre”

“Esto ya se está yendo de madre porque yo también tengo familia, como todo el mundo. No lo voy a permitir. Esta señora lleva toda la vida hablando de mi. Quien tiene la culpa de esto es el torero y la hermana de esta señora por no callarla”, declaraba Esteban de manera contundente.

Habrá consecuencias

De la misma forma, la también colaboradora de ‘Sálvame’ ha asegurado que no va a consentir que se den a entender cosas sobre ella y anuncia que habrá consecuencias. “Se han hablado de unas cintas que no han salido. Si se juega, a ver las consecuencias, porque no paso una más. No tengo ninguna denuncia por nada“, aclaraba.

La princesa del pueblo ha dejado claro que no va a entrar en ninguna polémica porque le ha prometido a su madre que se mantendría al margen. “Hay temas delicados y me da vergüenza que se hable así. El próximo que de a entender algo, tiro para adelante porque tengo un buen bufete de abogados“, decía tajante Esteban.

María Patiño sale en defensa de Belén Esteban

Asimismo, María Patiño quiso ayudar a su compañera y aseguró que “los que saben la verdad están callados”. Algo que la periodista no llegaba a comprender.

