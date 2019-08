El cariñoso y emotivo reencuentro entre Kiko Matamoros y Mila Ximénez

Después de dedicarle un bonito mensaje en ‘Sábado deluxe’, Mila Ximénez se ha reencontrado con Kiko Matamoros después de que este anunciara que tenía que ser operado de la vejiga. Los dos colaboradores de ‘Sálvame’ han protagonizado un cariñoso y emotivo saludo.

“Lo bueno de todo esto es que he podido decirle que le quiero. Yo no voy a entrar en eso, no voy a hacer lo que critiqué ayer de Diego Matamoros, quiero que esté bien, que se recupere y que sea feliz con Marta. Independientemente de que Makoke era un obstáculo, hemos vivido momentos muy desagradables y difíciles, pero siempre ha existido un poso de la complicidad, el entendimiento y el cariño, y esas cosas aguantan más que las otras”, comentaba Mila.

«Sentí mucha emoción, alegría y agradecimiento por su mensaje», explicaba Kiko Matamoros. «No hay que temer nada, pero una de las cosas positivas es que he podido decirle que le quiero. Siempre ha habido un poso de recuerdo del cariño, y estas cosas se aguantan mejor que las otras», aseveraba la colaboradora de ‘Sálvame’.