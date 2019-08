Francisco ha sido el anfitrión de la nueva entrega de ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition’, donde ha hecho alarde de su elevada autoestima y nos ha regalado perlas como éstas: «Soy un milagro», «soy fantástico» o «soy maravilloso». No tiene abuela… y se regala a sí mismo los oídos.

«Soy mágico, no todos tienen esa suerte»

El cantante asegura sentirse alguien del montón. «Me considero una persona muy normal». Sin embargo, la cosa cambia cuando se trata de califcarse a sí mismo como artista. Es ahí cuando el valenciano se explaya: «La naturaleza me ha dado una voz que… soy el mejor. Soy un milagro», ha explicado en el programa de Telecinco. «Soy mágico. No todos tienen esa suerte. La verdad es que soy fantástico, soy maravilloso».

«He ganado dos veces el Festival de la OTI»

Francisco está encantado de haberse conocido. Y así se lo ha hecho saber a sus invitados en el concurso, a quienes ha contado en detalle los triunfos de su extensa carrera musical. «He ganado dos veces el Festival de la OTI. En 1981 y en 1992. Yo era el David Bisbal del 81″, ha soltado a los comensales: Rosa López, Raquel Mosquera, Aless Gibaja y Laura Matamoros. «Tengo grabadas unas 250 canciones. Me acuerdo de todas». Eso sí, de todos sus logros, el mayor de ellos es su esposa, Paca. «Mi mayor éxito es haberme casado con mi mujer».

La «relajada» vida de Francisco

El cantante también ha desvelado cómo es un día en su vida. «Me levanto muy temprano, salgo a andar y por la tarde mi mujer y yo salimos a pasear. Es una vida muy relajada». En sus ratos de ocio, le gusta tener una cámara de fotos entre manos. «La fotografía es una de mis pasiones. Me gusta el retrato, me gusta el paisaje».

«Es ‘amazing’, ‘hot’, sexy. Está muy bueno. Me parece súper. Un galán. Estoy súper in love, a lo ‘loquito power». Aless Gibaja no se ha resistido a los encantos y el atractivo físico de Francisco. «Yo creo que de joven debió de ser un ‘latin lover».