El bonito y cariñoso mensaje de Mila Ximénez a Kiko Matamoros

Kiko Matamoros ha protagonizado una de las entrevistas más sinceras de ‘Sábado deluxe’. El defensor de la audiencia de ‘Sálvame’ ha explicado cómo se siente después de que le diagnosticaran que tenía varios tumores en la vejiga. El ex de Makoke ha reconocido que ha recibido numerosos mensajes por parte de sus compañeros, pero ha recalcado que el que más ilusión le hizo fue el de Mila Ximénez.

Así fue el momento en el que Kiko Matamoros le confesó su enfermedad a sus hijas

Tras una pausa de publicidad, María Patiño reconocía que se había emocionado con un audio de Mila Ximénez en el que reconocía que quería a Kiko Matamoros. Acto seguido, la colaboradora ha entrado por teléfono para dedicarle unas bonitas palabras a quien fuera su compañero del Eje del Mal.

El cariñoso mensaje de apoyo de Makoke a Kiko Matamoros

«Cuando la gente me dice que cómo quiero a Kiko, yo siempre digo que es que la gente no le conoce. El que está ahí sentado es el Kiko que yo conozco. Han sido muchos años de complicidad. A mi no me importa decir que le quiero muchísimo y que le echo muchísimo de menos en plató. Sé que va a salir de esto porque es un superviviente. Aquí estoy, como he estado siempre. Esto es una anécdota dentro de toda la vida por la que hemos pasado», decía emocionada Mila Ximénez.

Kiko Matamoros cuenta su drama con los tumores en la vejiga

«Kiko es un niño que cuando le acarician pierde la energía combativa. Creo que es muy feliz. No tiene miedo, es un ejemplo. Siempre de cada cosa negativa saca algo positivo. Soy tan fuerte porque el Eje del Mal me hizo así«, finalizaba la colaboradora de ‘Sálvame’. Por su parte, Kiko Matamoros no podía evitar emocionarse y decir públicamente que la quería.

Marta López, la novia de Kiko Matamoros, revela que padeció anorexia