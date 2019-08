Toñi Moreno interrumpió ‘Mujeres y hombres y viceversa’ después de escuchar un comentario machista de uno de los pretendientes de Jenny, una de las participantes del programa. La presentadora, que está atravesando uno de los momentos más dulces de su vida, quiso invitar al joven a reflexionar.

“Yo prefiero a una una chica como Jenny que no se ha liado con ninguno, a diferencia de ti que te has pegado el lote con todos tus pretendientes”, decía el tronista ante la atenta mirada de los que estaban en el plató del programa de Cuatro. «Yo suelo mantenerme al margen, no estoy aquí para juzgar, estoy aquí para repartir juego. Pero a mí hay un comentario que ha hecho Mabel fuera que no me parece bien«, comentaba la presentadora.

El comentario al que hacía referencia la presentadora decía lo siguiente: «¿Tú estarías con una chica que la primera noche se acuesta contigo?». «Nos ha costado muchísimo trabajo, Mabel, llegar al punto en el que estamos las mujeres para hacer lo que nos de la gana en el momento en el que nos de la gana. Te has equivocado y lo sabes», decía Moreno.

«Ahora la pregunta se la hago yo al tronista. ¿A ti gustan este tipo de tías como Mabel que hace este tipo de comentarios?«, comentaba Nagore.