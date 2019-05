Así fue la dura infancia de Jorge Javier Vázquez

5 «El marica del bloque»

«Era el marica del bloque, desde muy niño sabía que me gustaban los niños, imagínate hace 40 años atrás, yo no podía hablar de cómo me sentía, no podía compartirlo con nadie, antes era inaceptable. Eso ha marcado en mi vida, y más cuando tu sexualidad tienes que vivirla a escondidas. Mi padre era de los que prefería un hijo muerto antes que maricón, pero también te haces a eso», explica.