Dulce aclara cuál es su relación con Isa Pantoja tras su trifulca en ‘Sábado deluxe’

Varias semanas después del enfrentamiento público entre Isa Pantoja y Dulce, la exempleada de la tonadillera se ha sentado en ‘Viva la vida’ para pronunciarse sobre lo ocurrido. La que fuera concursante de ‘Supervivientes 2016’ ha asegurado que ha hablado con “su niña” pero que no mantienen la misma relación que antes.

Semanas de reflexión

Dulce ha reconocido que desde su enfrentamiento con Isa Pantoja ha estado reflexionando. “Nunca había visto a Isa así conmigo. Mi niña vino a Sevilla para felicitarme el año y no hemos hablado más”, explica.

Me tiene que pedir perdón

“Yo no cedo, soy firme. No hemos hablado más, ahora mismo no tenemos relación. Hablaré con ella cuando me pida perdón por lo que hizo”, asegura Dulce.

La discusión en ‘Sábado deluxe’

Dulce aparición en ‘Sábado deluxe’ para darle una sorpresa a Isa Pantoja, minutos después de que esta conociera que Alberto Isla estaba recopilando información para pedir la custodia de su hijo. Dulce reconoció que esta información la sabía puesto que fue la representante de la hija de la tonadillera quien se la dio en el bautizo del pequeño. Ante esto, y tras una pausa publicitaria, Isa Pantoja se hartó y comenzó un enfrentamiento con Dulce: “Me estás jodiendo, vas a tener un problema. No entiendo qué pretendes, le tengo que dar la razón a mi madre, tengo otra cosa que me preocupa más ahora. Conmigo ahora no cuentes”.

La razón del enfrentamiento, según Dulce

La invitada de ‘Viva la vida’ ha reconocido que Isa Pantoja reaccionó así porque quería zanjar todos los rumores que había alrededor de su relación con Omar Montes. “Ella quería cortar para hablar y solucionar el tema de Omar. Le salió así”, explicaba.

Contesta a la llamada de Isabel Pantoja a ‘Sálvame’

Dulce también ha tenido tiempo para contestar a las acusaciones que vertió Isabel Pantoja en ‘Sálvame’ a través de su, ya histórica, llamada. “Me da mucha pena la entrega y todo lo que he dado. No lo he hecho por dinero, lo he hecho por amor. Fue una entrega absoluta, como si fuera mi familia. Lo que Isabel Pantoja ha hecho conmigo ha sido muy cruel”, decía con rabia.

