Dinio García se ha sentado en ‘Sábado deluxe’ para hablar de su paso por ‘GH VIP 7’ y de como sus vivencias dentro de la casa de Guadalix han cambiado su vida. Para ello, se ha puesto en manos de Conchita para someterse al PoliDeluxe.

Pocos minutos después de comenzar su entrevista, Jorge Javier Vázquez quiso saber a qué operaciones estéticas se había sometido para tener ese aspecto tan juvenil. El cubano ha confesado que, efectivamente, se había hecho sus «cositas» para rejuvenecer su rostro: «Me dieron dos pinchazos, dos a un lado de la frente y otros dos al otro lado«. Ante esto, el dueño del cortijo aseguraba que no era para tanto porque «a mí me han dado más pinchazos entonces».

El exconcursante de ‘Hotel Glam’ también ha querido tener unas palabras para Marujita Díaz, con quien estuvo durante tres años. «Sigo respetando y queriendo a Marujita, gracias a ella tengo todo esto. En su momento me porté muy mal con ella y me arrepiento«, comentaba de manera seria. De la misma forma, ha asegurado que el funeral de Marujita fue muy triste: «Estábamos ocho personas por petición de la familia, pero mi obligación era ir y estar con ella».

Asimismo, durante la entrevista, Dinio ha pedido en múltiples ocasiones que la productora de ‘GH VIP 7’ le volviera a dar una oportunidad para entrar de nuevo en la casa más famosa de la televisión. «Por favor, que me repesquen. He sido muy feliz ahí dentro», suplicaba.

