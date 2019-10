El acercamiento entre Kiko Jiménez y Estela Grande está dando mucho que hablar, tanto dentro de casa de Guadalix como fuera. Diego Matamoros ha dicho basta y ha tomado una decisión muy contundente sobre el programa de Telecinco donde participa su mujer.

El contundente mensaje de Diego Matamoros a su mujer, Estela Grande

«Diego ha declinado la invitación de venir hoy al programa. Está superado por la situación«, decía Jordi González minutos después de comenzar el debate de ‘GH VIP 7’. Tras esto, hacía alusión a su entrevista en ‘Sábado deluxe’ en el que dejaba claro que se sentía defraudado por su mujer.

Por su parte, Sofía Suescun aseguraba que entendía la decisión del hijo de Kiko Matamoros y se mostraba desconcertada con lo que estaba pasando dentro de la casa más famosa de la televisión. «No formo parte de ningún montaje. Luego me dicen que soy montajista y todavía no me he lucrado de esta historia. Me parece una mierda de historia. Kiko habla de mí en pasado y eso genera en mi un cúmulo de tensiones. Se la sudo completamente…», decía la de Pamplona dolida.

Diego Matamoros estalla contra Estela y Kiko: «Sois dos gilipollas»

Cabe recordar que horas antes de la emisión del programa de Telecinco, Diego Matamoros compartía en sus redes sociales un contundente mensaje sobre su mujer. «Joder… por qué has jodido esto? El tiempo nos separará o nos juntará pero qué pena tirar algo tan bonito por algo tan barato y vacío», afirmaba.

Kiko Matamoros apoya a su hijo y carga contra Estela: «Es una falta de respeto asquerosa»