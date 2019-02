4 María Jesús Ruiz corta por lo sano

“He tomado la determinación de cortar por lo sano con una situación que no siento que me vaya a aportar nada más que una pasión. Sé que es una persona increíble, súper divertida y como amigo es mejor. Pero mi situación interior no desea nada más y así se lo he dicho”, ha explicado Ruiz en su blog.

Asimismo, ha indicado que no quiere recibir “ni un beso, ni un abrazo si no es con sentimiento” del colaborador de ‘Sálvame’ porque no quiere sufrir más. “Ya no se me conquista con un ‘guapa’ o con un ‘preciosa'”, aclara la exoncursante de ‘Supervivientes’ y deja claro que “necesita más”.