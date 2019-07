Dani Mateo presentará ‘Zapeando’ tras la marcha de Frank Blanco

Frank Blanco sorprendía a todos los espectadores anunciando su marcha de ‘Zapeando’ después de haber estado seis años al frente del mismo. Será Dani Mateo quien coja el testigo del periodista catalán a partir de septiembre.

Frank Blanco abandona ‘Zapeando’ tras seis años al frente del programa

Cómo sabréis, voy a ser el nuevo presentador de ‘Zapeando’. Prometo dejarme la piel para que os muráis de la risa. El proyecto lo merece. Nos vemos en laSexta», ha afirmado el también colaborador de ‘El Intermedio’. «‘Zapeando’ mantendrá el espíritu coral que ha caracterizado al espacio desde sus inicios con un nuevo maestro de ceremonias y se renovará con nuevos colaboradores y secciones», han explicado desde la productora del programa de laSexta.

«Aprovecha lo que queda de verano para descansar, porque a la vuelta te espera una buena. Disfruta mientras puedas», aconsejaba Anna Simon. «Gran profesional, con muchísimo sentido del ritmo, vis cómica y experiencia en televisión. Lo mismo te canta que te cuenta un chiste. Nos va a dejar grandes momentos y grandes looks«, decía por su parte Ana Morgade.

«A partir de septiembre no voy a seguir presentando Zapeando porque ha llegado la hora de cambiar. Llevo seis años aguantando que me llaméis viejo. Se acabará una etapa y estoy deseando contaros qué será lo siguiente, en cuanto pueda. Además es que tengo fama de haberme cargado decenas de programas de la competencia entonces otros requieren de mi sensación trabajo y yo me dejo querer», aseguraba Frank Blanco el pasado 19 de julio. «Este anuncio es complicado porque voy a incumplir una promesa y porque lo sabe muy poca gente; no lo sabe ni mi madre, solo los de la mesa y cuatro más. Pero tenía que decíroslo a los espectadores porque después de casi seis años creo que nos sentimos todos cerca», puntualizaba.