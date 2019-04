Cristina Tárrega no soporta a Alessandro Lequio y hasta aquí no desvelamos nada nuevo, pero la bronca que protagonizaron este martes en ‘El programa de Ana Rosa’ ha marcado un antes y un después en su relación. Suelen enzarzarse en disputas siempre que encuentran un tema en el que debatir, pero al salir el nombre de Isabel Pantoja a relucir y su paso por ‘Supervivientes 2019’, la guerra estalla en plató y los contrincantes no se amilanan.

Cristina Tárrega habla de su operación de pecho en plató