Sofía Suescun, tras su ataque de ansiedad: “No soy perfecta”

Anoche se vivieron momentos de alta intensidad en “GH Dúo”. Maite Galdeano hizo estallar los nervios de su hija, Sofía Suescun, que sufrió un ataque de ansiedad después de reencontrarse con su madre.

Los continuos ataques de Maite Galdeano hacia Alejandro Albalá fueron constantes. En varias ocasiones, pidió a su hija frente a las cámaras que terminara la relación con el ex de Chabelita.

La presión fue tan grande que la joven se desvaneció y tuvo que ser atendida por los médicos. Una crisis de ansiedad de la que, afortunadamente, se recuperó en pocos minutos.

“Sentía que me caía”

Tras su ataque de ansiedad, Sofía habló en directo con Jordi González, quien le preguntó cómo se encontraba. “¿Qué te ha pasado?”, le preguntó. “No sé. Ha sido despedirme de mi madre y de repente no veía nada y sentía que me caía”.

“Mi madre es muy dura”

“Yo sé que mi madre es muy dura, pero no todo es tan fácil como la gente de fuera se cree. Pensaba que me estaba esforzando en no tener contacto con Alejandro. Llevamos días sin hablarnos y sin mirarnos. Y no hablar a alguien y tener esa relación tan antinatural me está costando”, admitió la joven.

Jordi González, que está sustituyendo a Jorge Javier Vázquez al frente de “GH Dúo”, dijo lo que pensaba de la bronca de Maite a Sofía: “Tu madre se ha pasado muchísimo con la bronca que te ha echado. Te ha pintado un programa apocalípitico, Y la verdad es que exagera un huevo”.

“No soy tan perfecta”

Sofía admitió que su madre “exagera, pero dentro de su exageración sé que dice pequeñas verdades”. Y añadió: “No soy tan perfecta como para hacer todo perfecto. Soy humana, lo siento por serlo. Pero es así”.

El presentador zanjó el tema, tomando partido a favor de la concursante: “La perfección es aburrida”.

Desde luego, a la pobre Sofía Suescun le tocó vivir su noche más amarga en “GH Dúo”. “Soy patética”, diría a lo largo del programa.