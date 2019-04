El consejo sexual de Isabel Pantoja a Kiko Rivera que Irene Rosales no cumplirá

Mucho se ha hablado de las necesidades fisiológicas de Kiko Rivera que, tras tres meses de encierro en la casa de Guadalix de la Sierra, donde se graba ‘GH Dúo’. El hijo de Isabel Pantoja no aguanta más y necesita liberar tensiones. Un apetito insatisfecho que se lo ha hecho ver de manera recurrente en los últimos días a su mujer, Irene Rosales, y que ha dado mucho juego en las redes sociales. Pero nada comparado con la confesión del Dj sobre el consejo que le dio su madre para sus juegos bajo el edredón.

Irene Rosales, un hueso duro de roer

Ella se niega a ceder a la tentación en televisión, porque considera que sus hijas podrían no encajar bien esta actitud de sus padres cuando sean mayores. En internet todo perdura y una escena de sexo entre Kiko Rivera e Irene Rosales daría demasiado que hablar.

Tres meses de celibato que deben superar

Irene Rosales tiene muy claro que si ha durado tres meses sin poder intimar con su marido, no va a caer en la tentación a falta de unos pocos días de terminarse el programa. Una vez superado lo más duro, ahora tan solo deben esperar a que pasen los días y esperar a que estén en la intimidad de su casa, lejos del objetivo de las cámaras.

Kiko Rivera comienza a flaquear

El hijo de Isabel Pantoja asegura que “he aguantado, pero ahora flaqueo”. La necesidad es grande y si bien es cierto que las primeras semanas ha aguantado y casi no ha reparado en esta cuestión, ahora es su conversación más recurrente.

Cómo Kiko se siente seducido por su mujer

Kiko rivera ha tratado esta cuestión de necesidad con Juanmi, en presencia de la propia Irene. Asegura que “por la mañana bien que viene a buscarme, me da besitos en la oreja”, asegura el Dj que hace su mujer, provocándole sus deseos más básicos y no satisfaciéndolos después.

Juan Miguel les cese su alcoba para intimar

Juan Miguel es cierto que no ha dado un gran juego al programa, pero ayuda a sus compañeros a desconectar de su realidad y pasar buenos momentos. Haciendo alarde de su sentido del humor, apoyó a Kiko Rivera en su demanda de sexo: “normal, lo raro es que no te meta mano, yo no me podría aguantar”, bromeaba el peluquero, que invitaba a sus amigos a su cama: “Esta noche podéis dormir en mi cama, que es el único sitio donde no os ve nadie, que no hay cámaras”.

El consejo más liberal de Isabel Pantoja

Kiko Rivera, en esta conversación distendida sobre si debía o no mantener relaciones con su mujer dentro de ‘GH Dúo’, confesó que su madre le animó a hacerlo antes de entrar: “Tú tienes que hacer como dijo mi madre. Me dijo ‘ustedes hacer mucho edredoning, que sois un matrimonio, es normal’”. Una confesión que muestra la naturalidad con la que la tonadillera trata estas cuestiones tan privadas.

Irene Rosales se cierra en banda

Ahora bien, por muchos argumentos que esgrime Kiko Rivera o incluso pese a contar con el beneplácito de su suegra, ella no cede: “Somos pareja y obviamente las ganas aumentan. Yo no tendré vergüenza para muchas cosas, pero para esto sí”.

La solución de Kiko contra el aburrimiento

Sea como fuera, aunque Irene Rosales se niegue a ceder a sus instintos, Kiko Rivera tiene claro que seguirá intentándolo: “Sé que no va a pasar nada, pero uno lo intenta. Sé que mi mujer vino aquí hace un ratito para decir que estaba aburrida, cuando yo le digo que tengo la solución a eso”.

Chabelita tuvo menos reparos en Supervivientes

Tampoco se cortó demasiado en ‘GH Vip’