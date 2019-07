Lo que tienen en común Isabel Pantoja y Paulina Rubio, según Colate

Tras su salida de ‘Supervivientes’, Colate se ha sentado en ‘Sábado deluxe’ para hacer balance de su paso por el reality de aventuras de Telecinco. Además, el empresario también ha querido hablar de su relación con Paulina Rubio.

El hermano de Samantha Vallejo-Nágera ha hecho hincapié en que al principio del concurso, Isabel Pantoja y él tenían muy buena relación. «Me llevaba muy bien con ella desde el principio, llegué a pensar que le gustaba. Lo pasó muy mal, pensé que iba a irse o abandonar pero cambió de chic y de cara», comentaba.

«Yo quería que se fuera del programa porque estaba sufriendo mucho. No me gustaba como manejaba a la gente. Ella se empeñó en que yo fuera el objetivo de expulsión después de irse Carlos Lozano«, afirmaba el empresario.

De la misma forma, y entre bromas, Colate ha asegurado que la tonadillera y su exmujer tienen una cosa en común. «Isabel Pantoja y Paulina Rubio son muy parecidas, las dos son muy divas«, afirmaba el exconcursante de ‘Supervivientes’.

«Al principio estaba muy incómodo. Vivir en una playa con gente que no conoces… tenía mucha ilusión vivir con gente española. Soy tímido y la gente me dice que intimido, ahí estaba cortado, estaba totalmente desbocado. De repente me veo viviendo en una caseta con un grupo que no conocía a nadie. A Omar le cogí cariño, hablé cinco minutos con él y me cameló. No me siento superior a ningún otro supervivientes«, hace balance.