Tras su salida de ‘Supervivientes’, Colate se ha sentado en ‘Sábado deluxe’ para hacer balance de su paso por el programa presentado por Jorge Javier Vázquez. Sin embargo, además de señalar a Isabel Pantoja como una extorsionadora, el empresario le ha contado a la audiencia cómo ha sido y cómo está su relación con Paulina Rubio.

«Ahora mismo, mi relación con ella es un desastre. No creo que mi relación con Paulina Rubio se pueda arregla«, comenta Colate.

Enamorado de Paulina Rubio

«Era mi mujer, estaba enamorado y la protegía», comentaba en el espacio de Telecinco.

La demanda interpuesta por Paulina Rubio

Dos días antes de entrar en ‘Supervivientes’, Paulina Rubio interpuso una demanda a Colate por secuestro del hijo que tienen en común. «Me afectó los primeros días, durante el programa me hubiese gustado tener noticias de mi hijo«, confiesa el empresario.

Ya no es tan divertida

«Paulina tenía muchos momentos divertido, ahora no creo que sea tan divertida. Cuando la conocí era una chica muy encantadora y divertida, luego dejó de serlo», afirma el exconcursante.

«Está cambiada»

«La veo muy cambiada. A veces la veo en fotos y no parece ella», confiesa.

Una profesional del entretenimiento

De la misma forma, también ha asegurado que Paulina Rubio es una profesional del entretenimiento y que «maneja a la prensa como nadie».

Antes vendía discos

«Cuando Paulina estaba conmigo vendía muchos discos y hacía muchos conciertos. Ahora ya no», explica.

¿Estar con una mujer por su dinero?

«Nunca he estado con una mujer por su fama o por su dinero. Nunca le he sacado dinero a ninguna mujer, al contrario, siempre he sido muy generoso con ellas. Muchas de mis novias no se han portado bien», afirmaba Colate.