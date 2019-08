Colate confirma que Isabel Pantoja se le insinuó en ‘Supervivientes’

Colate ha vuelto a sentarse en ‘Sábado deluxe’ y esta vez para someterse al PoliDeluxe. El exconcursante de ‘Supervivientes’ ha contado toda la verdad con respecto a su paso por el reality, su pasado amoroso y su actual vida en Miami.

Nada más comenzar el programa, María Patiño le preguntó que si había mantenido relaciones sexuales con Elsa Pataky. Colate, muy serio, respondió con un contundente «no», sin embargo, el polígrafo le ha dejado en evidencia: «Está mintiendo». Ha negado por activa y pasiva que este hecho se produjese y ha admitido que fue Fonsi Nieto quien les presentó. Además, también ha reconocido que sigue manteniendo relación con la actriz y que conoce a su marido.

Asimismo, también ha confirmado que ha intentado quedar con Gloria Camila después de que se hiciera pública su ruptura con Kiko Jiménez. «He intentado quedar con ella como amigos. Me atrae y en el amor no hay edad«, reconoce.