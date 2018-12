Cristina Pedroche adelanta los primeros detalles de su vestido para las Campanadas

Cada vez están más cerca las Campanadas para despedir el 2018, y Cristina Pedroche, por quinto año consecutivo, se prepara para sorprendernos con su vestido. La colaboradora de ‘Zapeando’ ha revelado las primeras pistas en ‘El Hormiguero’, y asegura que este año es el modelo más arriesgado de todos los que se ha puesto hasta ahora.

Se despide del año feliz

Cristina Pedroche empezó el programa del pasado miércoles bailando al ritmo de ‘Taki Taki’. Su alegría y carisma contagió rápido a Pablo Motos, que acabó bailando con ella antes de lanzarle el tema de la noche: su vestido.

Leer más: Lara Álvarez confiesa cómo irá vestida en un arrebato de “rabia” por la polémica de Pedroche

Su vestido se ha convertido en un evento nacional

Pablo Motos le preguntó cómo se sentía por presentar por quinto año las Campanadas en Antena 3. “Estoy feliz. Ha pasado a ser un evento en el que la gente espera ver un vestido. Me sigo emocionando, son muchos años recibiendo el año”, comentaba con una sonrisa Pedroche.

Tiene preparado un mensaje

La colaboradora de Antena 3 siempre se prepara un mensaje para Nochevieja. El año pasado habló sobre la violencia de género, y este año su discurso tendrá relación con su vestido: “Cada año me gusta dar un mensaje. Este año el discurso nos afecta a todos, y es muy necesario para todos. El vestido me ayuda a contar un poco esto. No es solo un vestido divino”, comentó.

Se pone lo que quiere

Cristina Pedroche sabe que sus vestidos suelen ser polémicos, pero a ella no le importa. Después de la queja de la ‘falta de tela’ en su primer modelito, Pedroche decidió arriesgar cada vez más para tapar varias bocas: “Odio que me digan qué hacer o qué no hacer. ¿Por qué a mí sí se me dice y a otra gente no? ¿Por qué no hay polémica de lo que se pone Alberto Chicote?”, dijo molesta.

Las primeras pistas del vestido

Pablo Motos no podía esperar más y necesitaba saber cómo es el vestido. A través de sus preguntas, consiguió sacar los primeros detalles: “Yo creo que es un vestido que mucha gente va a soñar. Es muy bonito y tiene brillos”, dijo, añadiendo que le gustan las transparencias y que brille.

La bomba de la noche

“Para mí las Campanadas es la última noche del año. Quiero sentirme como Beyoncé”, apuntaba Pedroche, haciendo hincapié en su vestido: “Este año es el año más arriesgado, pero a la vez creo que es el más Pedroche. Es sexy”, aseguraba.

No sabemos si enseñará carne o no, pero lo que sí podemos adelantar es que será otro de los momentos televisivos para despedir el año. Veremos si su marido se atreve a ponerse su vestido el próximo año como ha hecho con los anteriores.

