Marta, la mujer de Chelo García Cortés, rompe su silencio para defenderla en directo

Chelo García Cortés siempre ha mantenido su vida sentimental alejada del programa donde colabora y del foco mediático. Hasta ahora, que por primera vez hemos puesto cara a su pareja, Marta, que además ha hablado en público y nada más y nada menos que en ‘Sálvame‘. Mientras tanto, Chelo García Cortés no podía evitar emocionarse y que se le escapara alguna que otra lágrima al haber hecho pública a su mujer Marta.

Chelo García Corté, muy emocionada al ver a Marta en la tele

Al saber que ya se ha hecho pública su relación con Marta, Chelo García Cortés ha querido enviarle un emotivo mensaje mientras llora desconsoladamente: “Solo quiero pedirte perdón por haberte expuesto a esto. No voy a seguir ocultando que comparto mi vida con la mejor persona que voy a tener. Te quiero. Gracias”, ha dicho.

El programa se ha trasladado hasta Casteldefels

El programa donde colabora Chelo García Cortés, ‘Sálvame’, se ha trasladado hasta las playas de Casteldefels donde se han encontrado con Marta, la mujer de la colaboradora. Ella no ha tenido reparos en contestar a las preguntas de Sergi Ferre que se encontraba allí cubriendo la noticia.

Habla por primera vez en directo

Ha entrado en directo en el programa y ha dicho: “Hola Paz. Sí he escuchado a Chelo. Yo quiero a Chelo, no hay problema. Es lo que hay, la vida trascurre pasito a pasito y ahí estamos. Yo estoy con ella”, ha dicho muy orgullosa de su relación.

Marta, una mujer que se arriesga y no pierde

“Esta mañana tenía una comida con una amiga… le he contado la historia. Es lo que hay, cuando uno se arriesga al entrar en este mundo”, sentencia bajo la atenta mirada de Chelo García Cortés desde el plató de ‘Sálvame’.

Muy pendiente de su perro Pupu

Además, algunas de las colaboradoras del programa han querido hablar con Marta, que por primera vez hace unas declaraciones en directo. Ha sido la primera Gema López quien ha hablado: “Me ha emocionado mucho escuchar a Chelo pedirte perdón. Ella de alguna manera se siente culpable por todo lo que está pasando. Ella sabe que te necesita para todo lo que viene adelante. Estás preparada para dar una entrevista? ¿O es Chelo quien tiene más miedo que tú?”, ha preguntado.

La respuesta de Marta

“Ahora mismo no tengo ni idea. Chelo tiene una gran ilusión para participar en el programa que le ofrecieron,. Parece que este año podría ir. Comparto su ilusión. Yo la quiero. Comparto sus sensaciones y su vida y lo acepto. No hay más”, sentencia.

Las palabras de Mila Ximénez

También ha querido hablar Mila Ximénez: “A mí sinceramente que te pida perdón Chelo por exponerte, no tienen ningún sentido. Creo que eres una tía estupenda, tienes una relación con Chelo que es envidiable. Tienes que decirle al mundo que estás orgullosa y estar ahí dando la cara por ella.”

Sobre la demanda que ha interpuesto Chelo a Rafa Mora

Durante el programa de esta tarde, Chelo ha dicho que iba a demandar a Rafa Mora. ¿Qué tiene que decir Marta? Pues la verdad es que ella no sabe quién es Rafa Mora y él le dice si sabe que le ha demandado. Chelo ha aclarado que no lo conoce porque no habla de él en casa y que solo lo hace de sus amigos.

La petición de Chelo García Cortés

Tras la conversación entre Marta y Sergi, la colaboradora le ha pedido que dejen de hacerle ya preguntas a su pareja porque no quiere que se le pierda su perrito Pupu. ¡Un final muy entrañable para la primera entrevista de Marta, la mujer de Chelo García Cortés!