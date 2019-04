2 Sobre su pelea con Kiko: «Siempre soy yo la que pide perdón»

La joven comentó, además, las diferencias que le separan de su hermano, Kiko Rivera, al que llevaba cuatro semanas sin ver antes de reencontarse anoche en el plató de ‘Supervivientes’. «Los pongo por las nubes a los dos. Irene me imita y no me ha gustado. He hecho declaraciones y siempre he sido yo quien ha pedido perdón. Él ha hablado de mis exparejas nunca he recibido perdón de su parte«.