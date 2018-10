6 Techi no se arrepiente

Si alguien pensaba que la excuñada, examiga y ex del ex de Chabelita fuese a mostrar algún tipo de remordimiento, se equivocaba. Techi entró al confesionario con firmeza y sin demasiadas ganas de echar hacia atrás o de pedir disculpas a Isa Pantoja: “Yo con mi vida puedo hacer lo que quiera. Si fuera una amiga de toda la vida, no lo hubiera hecho, pero ya no están juntos. Esto significa que voy a hacer lo que me dé la gana… Físicamente es el prototipo de chico que a mí me gusta”.