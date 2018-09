12 Segunda historia para no dormir

No contenta con eso, Chabelita se abrió en canal y quiso compartir otra experiencia extrasensorial, más mística todavía que la anterior: “De pequeñita en ‘Cantora’, tenía dos años, me metí en el cuarto de Paco, en ese cuarto solo entraba mi madre, y me puse a mirar a una pared y a reírme. Una amiga de mi madre, que estaba allí en ese momento, fue corriendo a decírselo. ‘Isa, que la niña niña estaba en el cuarto y dice que estaba viendo a papá’, yo llamada de pequeña ‘papá’ a Paco. Mi madre me cogió de la mano y yo me la llevé hacia un cuadro de Paco y dije que le había visto a él. Desde entonces mi madre no ha vuelto a entrar en esa habitación”.